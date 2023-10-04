Как использовать кондиционер для волос в быту: лайфхаки

UAportal подготовил пять альтернативных вариантов использования кондиционеров для волос. От заменителя крема для бритья до средства для распутывания ювелирных украшений кондиционер оказывается многоцелевым продуктом, который выходит за рамки своей традиционной роли.

Заменитель пены для бритья

Следует нанести большое количество кондиционера на кожу перед бритьем, чтобы создать гладкую поверхность и снизить раздражение. Увлажняющие свойства кондиционера оставят кожу мягкой и увлажненной.

Снятие стойкого макияжа

Необходимо нанести небольшое количество кондиционера на ватный диск и мягко стереть макияж. Кондиционер поможет расщепить косметику, что облегчит удаление без жесткого оттирания.

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Смягчитель для белья

Рекомендуется добавить небольшое количество кондиционера в белье во время полоскания, чтобы смягчить одежду. Это особенно полезно для полотенец и постельного белья, поскольку они смогут стать более пушистыми.

Распутывание ювелирных украшений

Следует нанести небольшое количество кондиционера на тряпку или щетку и осторожно обработать им запутанные цепочки или браслеты. Кондиционер поможет смазать металл, что облегчит его распутывание, не причиняя вреда украшениям.

Полировка приборов из нержавеющей стали

Небольшое количество кондиционера наносится на мягкую ткань и полируют ею поверхности из нержавеющей стали. Кондиционер поможет удалить отпечатки пальцев и пятна, оставив приборы блестящими и чистыми.

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