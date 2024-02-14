Как использовать втулки от туалетной бумаги в быту: Полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки по использованию рулонов туалетной бумаги в быту. Эти простые картонные тубусы обладают удивительными возможностями для упорядочения шнуров и защиты электроники.

Защитите электронику

Вместо того чтобы выбрасывать обертки от туалетной бумаги, используйте их для защиты электроники. Можно накрыть ими зарядное устройство для смартфона или кабеля USB. Это предоставит дополнительную защиту во время путешествий или работы.

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Упорядочьте шнуры

Рулоны от туалетной бумаги помогут навести порядок со шнурами и упорядочить их. Разрежьте рулоны на секции и сверните шнуры, вложив их в соответствующие участки. Отметьте каждую отдельную секцию, чтобы легче ее идентифицировать, и попрощайтесь со спутавшимися шнурами.

Горшки для рассады

Предоставьте садоводству новое содержание, использовав рулоны от туалетной бумаги как горшки для рассады, сделанные собственными руками. Разрежьте рулоны на меньшие части, сложите нижние края, чтобы создать основание, наполните их грунтом и высадите семена. Эти биоразлагаемые горшки можно непосредственно высаживать в грунт, когда рассада будет готова к пересадке.

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