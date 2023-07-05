Как использовать зубную пасту и скоросшиватель не по назначению: Топ-3 лайфхаки

Если мыслить нестандартно и искать альтернативные способы применения привычных предметов, то можно открыть целый мир новых возможностей и сделать свою жизнь более эффективной, творческой и организованной. UAportal подготовил советы, которые помогут вам в этом.

Кабельный органайзер на прищепке

Прищепки обычно используются для подвешивания одежды, но они также могут быть отличными органайзерами для проводов. Прикрепите прищепку к краю стола или любой другой удобной поверхности и протяните кабели через зажим. Благодаря этому хитроумному приспособлению, провода не будут спутываться, а ваше рабочее место всегда будет чистоплотным.

Если вы не хотите, чтобы ваши наушники запутались в сумке, используйте прищепку, чтобы держать их аккуратно свернутыми. Просто поверните наушники вокруг руки, закрепите их зажимом и бросьте в сумку. Больше вам не придется тратить время, чтобы распутать их!

Подставка для смартфона с зажимом для скоросшивателя

Скрепки для скоросшивателей – это канцелярские принадлежности для скрепления бумаг, но они также могут быть удобной подставкой для смартфона. Возьмите зажим для бы скоросшивателя среднего размера и разверните металлические ручки. Используйте кронштейны в качестве подставки и поместите телефон горизонтально между ними. Эта импровизированная конструкция идеально подходит для просмотра фильмов или видеозвонков, ведь вам не придется держать гаджеты в руках.

Если вы упорный повар, следящий за рецептами на своем планшете во время приготовления пищи, используйте зажим для скоросшивателя, чтобы подпереть устройство и освободить руки для нарезки, перемешивания и взбивания. Следовательно, вы сможете легко просматривать рецепты без риска разбрызгивания ингредиентов на технику.

Зубная паста как универсальное чистящее средство

Зубная паста обычно используется для чистки зубов. Однако этот универсальный продукт может эффективно удалять пятна, полировать поверхности и устранять запахи. Используйте небольшое количество зубной пасты на мягкой ткани, чтобы очистить столовое серебро, удалить потертости из обуви или вернуть блеск ювелирным изделиям. Благодаря ее мягким абразивным свойствам, паста является удобным средством для различных задач по уборке дома.

К примеру, если на ковре или обивке появилось стойкое пятно, нанесите небольшое количество зубной пасты на загрязнение. Оставьте на несколько минут, затем протрите средство чистой влажной тканью. Этот метод поможет вывести пятно и придать материалу свежий и чистый вид.

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