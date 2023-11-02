Как избавиться от храпа: полезные лайфхаки для здорового сна

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут избавиться от храпа с помощью простых изменений. Узнайте о простых, но эффективных методах борьбы с храпом и улучшении качества сна.

Положение тела

Попытайтесь спать на боку, а не на спине, чтобы держать дыхательные пути открытыми. Сон на боку помогает предотвратить расслабление языка и мягких тканей в горле, что может вызвать храп. Можно улучшить сон на боку, используя подушку для тела или положив теннисный мяч за пояс, чтобы не переворачиваться на спину в течение ночи.

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Поднятие изголовья

Поднятие верхней части тела может помочь держать дыхательные пути открытыми во время сна, эффективно уменьшая храп. Этого можно добиться, добавив жесткие подушки под голову или используя клиновидную подушку. Обеспечение должной поддержки подушек и матраса также имеет решающее значение для профилактики храпа.

Образ жизни

Соблюдение здорового образа жизни может иметь долгосрочный эффект на уменьшение храпа. Регулярные физические упражнения и сбалансированная диета помогут контролировать вес, часто связанный с храпом. Также желательно избегать употребления алкоголя и тяжелой пищи перед сном, поскольку они могут способствовать возникновению храпа.

Напомним, иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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