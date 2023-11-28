Как избавиться от изжоги: проверенные советы

Изжога – распространенная проблема, с которой многие люди сталкиваются в повседневной жизни. Она может вызывать дискомфорт и нарушать самочувствие, но существуют проверенные советы и стратегии, которые помогают облегчить и предотвратить изжогу. UAportal предоставит практические советы, как избавиться от изжоги и улучшить общее состояние пищеварения.

Следите за своим питанием

Один из самых эффективных способов избавиться от изжоги – следить за своим питанием. Избегайте продуктов и напитков, которые, как известно, вызывают изжогу, таких как острая пища, цитрусовые, помидоры, шоколад, кофеин и газированные напитки.

Выберите диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и молочными продуктами с низким содержанием жира. Кроме того, рекомендуется есть меньшими порциями и чаще в течение дня, а не большими и тяжелыми приемами пищи.

Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес может давить на желудок, вызывая попадание кислоты обратно в пищевод и провоцируя изжогу. Поэтому поддержание здорового веса имеет решающее значение для профилактики и избавления от изжоги. Регулярные физические упражнения должны быть включены в распорядок дня, сосредотачиваясь на мероприятиях, способствующих снижению веса и укреплению мышц, поддерживающих пищеварительную систему.

Кроме того, желательно проконсультироваться с медицинскими работниками или диетологами, чтобы разработать персонализированный план похудения, отвечающий индивидуальным потребностям.

Избегайте вредных привычек

Определенные привычки могут усугубить симптомы изжоги или спровоцировать ее приступы. Важно не ложиться спать сразу после еды, поскольку это может привести к попаданию желудочного сока обратно в пищевод. Вместо этого рекомендуется подождать, по крайней мере, два-три часа после еды, прежде чем ложиться.

Читайте также: Как без лекарств уменьшить головную боль: полезные советы для лучшего самочувствия

Следует избегать облегающей одежды, которая давит на живот, поскольку это может способствовать возникновению изжоги. Наконец, рекомендуется отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя, поскольку и то, и другое может раздражать пищевод и усугублять симптомы изжоги.

Управляйте стрессом

Стресс может усугублять симптомы изжоги, поэтому важно найти эффективные способы борьбы с ним. Полезными могут быть упражнения по снятию стресса, такие как йога, медитация, упражнения на глубокое дыхание или регулярная физическая активность.

Кроме того, очень важно определять приоритеты в уходе за собой и находить время для занятий, приносящих радость и расслабление. В случае необходимости рекомендуется обратиться за поддержкой к специалистам по психическому здоровью, которые могут предоставить рекомендации и стратегии управления стрессом.

Напомним, ученые из канадского университета Макгилла пришли к выводу, что физическую боль можно облегчить без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!