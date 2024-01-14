Как избавиться от катышек на одежде: Три полезных лайфхака

UAportal подготовил лайфхаки, как убрать катышки на одежде. Узнайте, как это можно сделать с помощью народных средств.

Липкая лента

Простой трюк для устранения колтунов на одежде заключается в использовании куска липкой ленты. Для этого нужно повернуть ее вокруг пальцев липкой стороной кнаружи и осторожно похлопать по участкам с ворсом. В результате лента эффективно удаляет ворсинки из одежды.

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Валики для удаления катышков

Валик для удаления катышков обеспечивает удобный и эффективный подход к их устранению из одежды. Прокрутите клейкую поверхность валика по участкам с колтунами, в результате он без труда собирает и удаляет нежелательные шерстинки. Валики для ворса особенно подходят для больших участков ткани, в частности пальто и свитера.

Пемза

Пемза может быть использована в качестве нетрадиционного метода для удаления катышков на одежде. Слегка потрите ею по ткани, чтобы убрать катышки. Важно сначала испытать этот метод на небольшом, незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что он не повлечет за собой никаких повреждений.

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