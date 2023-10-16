Как избавиться от мух в квартире или доме: советы экспертов

Как избавиться от мух в помещении

Если мухи сводят с ума в доме или квартире, узнайте, как можно восстановить покой. UAportal подготовил советы, которые помогут эффективно бороться с мухами и предотвратить их повторное появление в будущем.

Мусор и уксус

Чтобы избавиться от мух и эффективно бороться с ними, нужно убедиться, что нет открытых контейнеров с едой или мусором, которые могут привлечь их. Немедленно убирайте разлитую жидкость и крошки, поскольку мух привлекает запах пищи. Для борьбы с плодовыми мухами можно поставить на кухонном столе миску с яблочным уксусом и несколькими каплями мыла для посуды.

Читайте также: Как избавиться от домашних мух и что привлекает их в дом

Поддержка чистоты

Следует регулярно чистить и опорожнять мусорные баки, чтобы предотвратить размножение мух. Плотно закрывать наружные мусорные баки. Определить и устранить потенциальные места размножения, такие как влажные или гниющие органические вещества.

Природные репелленты

Распыление эфирных масел, смешанных с водой, такие как лаванда, эвкалипт и мята, вокруг дверей, окон и точек входа, поможет отпугнуть мух. Можно сделать домашний спрей от мух, смешав равные части воды и белого уксуса и добавить несколько капель хозяйственного мыла. Нанести раствор непосредственно на местонахождение мух или распылить его вокруг зараженных участков.

Читайте также: Три лучшие самодельные ловушки для плодовых мух, чтобы избавиться от их раз и навсегда

Москитные сетки на окнах и дверях

Эти сетки позволяют свежему воздуху циркулировать, а мухам не попадать внутрь. Важно убедиться, что поврежденные сетки отремонтированы, чтобы сохранить их эффективность. Следует держать окна и двери закрытыми, особенно в пик сезона мух.

Профессиональная помощь

Профессиональные дезинсекторы могут оценить серьезность проблемы и предложить соответствующие средства, такие как инсектициды или специализированные методы для безопасного и эффективного уничтожения мух.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективную мухоловку своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!