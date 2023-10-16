Як позбутися мух в квартирі або будинку: поради експертів

Якщо мухи зводять з розуму в будинку чи квартирі, дізнайтеся, як можна відновити спокій. UAportal підготував поради, які допоможуть ефективно боротися з мухами та запобігти їх повторній появі в майбутньому.

Сміття та оцет

Щоб позбавитися мух і ефективно боротися з ними, потрібно переконатися, що немає відкритих контейнерів з їжею або сміттям, які можуть залучити їх. Негайно прибирайте розлиту рідину та крихти, оскільки мух приваблює запах їжі. Для боротьби з плодовими мухами можна поставити на кухонному столі миску з яблучним оцтом та кількома краплями мила для посуду.

Читайте також: Як позбутися домашніх мух і що приваблює їх у будинок

Підтримка чистоти

Слід регулярно чистити і випорожнити баки для сміття, щоб запобігти розмноженню мух. Щільно закривати зовнішні баки для сміття. Визначити та усунути потенційні місця розмноження, такі як вологі чи гниючі органічні речовини.

Природні репеленти

Розпилення ефірних олій, змішаних з водою, такі як лаванда, евкаліпт і м'ята, навколо дверей, вікон та точок входу допоможе відлякати мух. Можна зробити домашній спрей від мух, змішавши рівні частини води та білого оцту та додати кілька крапель господарського мила. Нанести розчин безпосередньо на місцезнаходження мух або розпорошити його навколо заражених ділянок.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Москітні сітки на вікнах та дверях

Ці сітки дозволяють свіжому повітрю циркулювати, а мухам не потрапляти усередину. Важливо переконатися, що пошкоджені сітки відремонтовані, щоб зберегти їхню ефективність. Слід тримати вікна та двері зачиненими, особливо у пік сезону мух.

Професійна допомога

Професійні дезінсектори можуть оцінити серйозність проблеми та запропонувати відповідні засоби, такі як інсектициди або спеціалізовані методи для безпечного та ефективного знищення мух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !