Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: Четыре полезных совета

UAportal подготовил советы, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Узнайте как сохранить свежесть и чистоту с помощью простых и экологичных методов.

Пищевая сода

Открытую коробку с содой можно поставить на одну из полок холодильника и оставить на несколько дней. Она хорошо известна своей способностью поглощать и нейтрализовать запахи.

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Древесный уголь

Уголь благодаря своей высокой пористости может эффективно поглощать сильные запахи. Просто положив несколько кусочков в контейнер и оставив его в холодильнике на несколько дней, можно нейтрализовать неприятные запахи. Кроме того, уголь можно использовать повторно, поместив его на несколько часов под прямые лучи солнца, чтобы высвободить задержанные запахи.

Уксус

Смешав равные части воды и белого уксуса в бутылке с распылителем, можно очистить внутренние поверхности холодильника, чтобы устранить неприятные запахи. После очистки поверхностей уксус улетучивается, забирая с собой любые устаревшие запахи.

Цитрусовые

Цитрусовые можно использовать для борьбы с неприятными запахами в холодильнике. Если разрезать лимон, лайм или апельсин на четвертинки и положить в миску с водой, натуральные масла и цитрусовый аромат фруктов помогут нейтрализовать неприятные запахи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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