Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: Чотири корисні поради

UAportal підготував поради, як позбутися неприємного запаху в холодильнику. Дізнайтеся як зберегти свіжість і чистоту за допомогою простих і екологічних методів.

Відео дня

Харчова сода

Відкриту коробку з содою можна поставити на одну з полиць холодильника і залишити на кілька днів. Вона добре відома своєю здатністю поглинати і нейтралізувати запахи.

Читайте також: Навіщо класти туалетний папір та губку в холодильник: порада від господинь

Деревне вугілля

Вугілля, завдяки своїй високій пористості, може ефективно поглинати сильні запахи. Просто поклавши кілька шматочків в контейнер і залишивши його в холодильнику на кілька днів, можна нейтралізувати неприємні запахи. Крім того, вугілля можна використовувати повторно, помістивши його на кілька годин під прямі сонячні промені, щоб вивільнити затримані запахи.

Оцет

Змішавши рівні частини води та білого оцту в пляшці з розпилювачем, можна очистити внутрішні поверхні холодильника, щоб усунути неприємні запахи. Після очищення поверхонь оцет випаровується, забираючи з собою будь-які застарілі запахи.

Цитрусові

Цитрусові також можна використовувати для боротьби з неприємними запахами в холодильнику. Якщо розрізати лимон, лайм або апельсин на четвертинки і покласти їх у миску з водою, натуральні олії та цитрусовий аромат фруктів допоможуть нейтралізувати неприємні запахи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!