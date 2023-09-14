Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: уловки, которые должен знать каждый

Вы не знаете, как бороться с неприятным запахом в холодильнике? Не беспокойтесь, ведь UAportal собрал 3 способа, которые помогут справиться с этой проблемой.

Очистка холодильника изнутри

Чтобы устранить неприятные запахи в холодильнике, уберите все продукты с полок и ящиков, после чего выбросьте просроченные или испорченные продукты. Затем приготовьте раствор из воды и уксуса в равных пропорциях.

Протрите поверхности внутри, в частности, полки, ящики и стены смоченной в растворе тряпкой или губкой. Это поможет устранить любые неприятные запахи и убить бактерии, которые вызывают вонь.

Использование пищевой соды

После очистки холодильника, поставьте на одну из полок открытую коробочку или небольшой сосуд, наполненный содой. Оставьте ее в холодильнике как минимум на 24 часа, чтобы она поглотила все неприятные запахи.

Не забывайте заменять раствор каждые три месяца, чтобы поддерживать его эффективность.

Правильное хранение продуктов

Неприкрытые или неправильно упакованные продукты являются распространенной причиной неприятного запаха в холодильнике. Во избежание распространения они убедитесь, что все продукты плотно закрыты и хранятся в герметичных контейнерах.

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