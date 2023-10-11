Как избавиться от пожелтения ногтей: советы экспертов

UAportal подготовил ценные советы, которые помогут бороться с пожелтением ногтей и восстановить их природную красоту. Рассмотрим, как эффективно предотвратить и устранить желтизну ногтей, способствуя их здоровому и яркому виду.

Надлежащая гигиена ногтей

Правильная гигиена ногтей имеет решающее значение для предотвращения и избавления от пожелтения ногтей. Регулярная обрезка и подпиливание поможет поддерживать их в чистоте и предотвращать возможные инфекции.

Избегание длительного использования лака для ногтей

Чрезмерное использование лака для ногтей может привести к пожелтению ногтей. Это связано с тем, что пигменты и химические вещества, присутствующие в лаках для ногтей, могут со временем вызвать изменение цвета.

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Увлажнение ногтей

Сухие и ломкие ногти более склонны к пожелтению. Чтобы сохранить ногти хорошо увлажненными и здоровыми, следует регулярно наносить на ногти и кутикулу увлажняющий лосьон или подсолнечное масло.

Лимонный сок

Лимонный сок – это натуральное средство, которое может помочь удалить пятна и пожелтение с ногтей. Нужно выжать свежий лимонный сок в миску и погрузить в него ногти на несколько минут.

Профессиональная помощь

Если пожелтение ногтей не исчезает, возможно, следует проконсультироваться с дерматологом или мастером маникюра. Они могут задать правильный диагноз и порекомендовать любые необходимые методы лечения, которые помогут решить проблему.

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