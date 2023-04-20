Как избавиться от целлюлита: простые методы

Целлюлит встречается почти у 90% женщин во всем мире, независимо от их возраста и объемов тела. Многие люди пробовали различные средства для избавления от целлюлита, но не все они эффективны. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут уменьшить проявления целлюлита и добиться гладкости кожи.

Пейте больше воды

Пить много воды в течение дня необходимо для поддержания здоровья кожи и уменьшения проявлений целлюлита. Вода помогает вымывать из организма токсины, которые могут способствовать образованию целлюлита.

Кроме того, вода подтягивает кожу, делая ее более гладкой и подтянутой. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы поддерживать уровень увлажнения и не допустить появления целлюлита.

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Регулярно занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения могут помочь уменьшить проявления целлюлита благодаря тонизированию мышц и улучшению кровообращения. Сосредоточьтесь на упражнениях, направленных на те области, где целлюлит наиболее заметен, такие как бедра и ягодицы.

Приседания, выпады и подъемы ног – все эти упражнения отлично подходят для тонизирования нижней части тела и уменьшения проявлений целлюлита. Чтобы увидеть результаты, старайтесь заниматься не менее 30 минут в день, пять дней в неделю.

Массируйте зоны, подверженные целлюлиту

Массаж тех зон, где целлюлит наиболее заметен, поможет разбить жировые отложения и улучшить кровообращение. Используйте щетку с жесткой щетиной или массажный ролик, чтобы массировать зоны поражения круговыми движениями в течение 10-15 минут каждый день. Это поможет уменьшить проявления целлюлита и сделать кожу более гладкой и подтянутой.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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