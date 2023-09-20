Как избавиться от затхлого запаха в шкафу: три шага к идеальной чистке

У вас есть затхлый запах, когда вы вынимаете их из шкафа и вы не знаете, как с этим бороться? UAportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут преодолеть эту проблему.

Выстирайте вещи и вымойте шкаф

Сначала извлеките все вещи из шкафа, протрите неприятно пахнущие и тщательно вымойте все полки и стены. Используйте мягкое моющее средство или уксус, чтобы протереть все поверхности и удалить плесень или грязь.

Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха

Убедитесь, что шкаф хорошо проветривается и держите дверь открытой, когда это возможно. Если в шкафу нет достаточного проветривания, установите небольшой вентилятор или осушитель для циркуляции воздуха и уменьшения влажности.

Используйте натуральные поглотители запахов

Поставьте в свой шкаф миску с пищевой содой или кофейной гущей, чтобы она постепенно поглощала все неприятные запахи. К тому же можно попытаться развесить пакетики с сушеной лавандой, гвоздикой или кедровой стружкой, ведь эти натуральные материалы не только абсорбируют запах, но и сами приятно пахнут.

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