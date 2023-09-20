Як позбутися затхлого запаху в шафі: три кроки до ідеальної чистити

Ваші речі мають затхлий запах, коли ви виймаєте їх із шафи й ви не знаєте, як з цим боротися? UAportal підготував 3 корисні поради, які допоможуть подолати цю проблему.

Виперіть речі та вимийте шафу

Спочатку вийміть усі речі з шафи, проперіть ті, що неприємно пахнуть, і ретельно вимийте всі полиці та стіни. Використовуйте м'який мийний засіб або розчин оцту, щоб протерти всі поверхні та видалити цвіль або бруд.

Забезпечте належну циркуляцію повітря

Переконайтеся, що шафа добре провітрюється й тримайте двері відчиненими, коли це можливо. Якщо у вашій шафі немає достатнього провітрювання, встановіть невеликий вентилятор або осушувач для циркуляції повітря та зменшення вологості.

Використовуйте натуральні поглиначі запахів

Поставте у свою шафу миску з харчовою содою або кавовою гущею, щоб вона поступово поглинала всі неприємні запахи. До того ж можна спробувати розвісити пакетики з сушеною лавандою, гвоздикою або кедровою стружкою, адже ці натуральні матеріали не тільки абсорбують запах, а й самі приємно пахнуть.

Раніше, UaPortal поділився, як попрасувати речі без праски.

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