Как избавиться от затхлого запаха в шкафу: три шага к идеальной чистке
У вас есть затхлый запах, когда вы вынимаете их из шкафа и вы не знаете, как с этим бороться? UAportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут преодолеть эту проблему.
Выстирайте вещи и вымойте шкаф
Сначала извлеките все вещи из шкафа, протрите неприятно пахнущие и тщательно вымойте все полки и стены. Используйте мягкое моющее средство или уксус, чтобы протереть все поверхности и удалить плесень или грязь.
Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха
Убедитесь, что шкаф хорошо проветривается и держите дверь открытой, когда это возможно. Если в шкафу нет достаточного проветривания, установите небольшой вентилятор или осушитель для циркуляции воздуха и уменьшения влажности.
Используйте натуральные поглотители запахов
Поставьте в свой шкаф миску с пищевой содой или кофейной гущей, чтобы она постепенно поглощала все неприятные запахи. К тому же можно попытаться развесить пакетики с сушеной лавандой, гвоздикой или кедровой стружкой, ведь эти натуральные материалы не только абсорбируют запах, но и сами приятно пахнут.
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