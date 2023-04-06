Как избежать разводов на лобовом стекле: простые советы

Одним из наиболее раздражающих факторов для водителей являются разводы на лобовом стекле. Большинство из них – пятна от воды.

UAportal поделится с вами лайфхаками, как сделать лобовое стекло на своем авто идеальным.

Если необходимо очистить пятна от воды, возьмите уксус и воду 1:1. Протрите раствором стекло и отполируйте тряпкой досуха. Если под рукой есть лимон, его сок такжже можно использовать для мытья стекла.

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Чтобы предотвратить появление пятен от дождя на лобовом стекле, необходимо использовать воск, который обладает водоотталкивающими свойствами и защищает от налипания грязи. Кроме того, следует насухо вытирать автомобиль, чтобы капли воды не высыхали и не оставляли следов.

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