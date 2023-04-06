Як уникнути розводів на лобовому склі: прості поради

Одним з факторів, який найбільше дратує водіїв є розводи на лобовому склі. Більшість з них – плями від води.

UAportal поділиться з вами лайфхаками, як зробити лобове скло на своєму авто ідеальним.

Якщо необхідно очистити плями від води візьміть оцет та воду 1:1. Протріть розчином скло та витріть ганчіркою насухо. Якщо під рукою є лимон, його сік теж можна сміливо використовувати для миття скла.

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Щоб запобігти появі плям від дощу на лобовому склі необхідно використовувати віск, який має водовідштовхувальні властивості та захищає від налипання бруду. Крім того, варто насухо витирати автомобіль, щоб краплі води не висихали на ньому та не залишали слідів.

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