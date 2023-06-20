Как избежать солнечных ожогов: пять важных советов

Солнечный ожог – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно в летние месяцы или в регионах с интенсивным солнечным светом. Он может вызвать дискомфорт, боль и даже привести к долгосрочному повреждению кожи. Чтобы помочь защитить себя и безопасно наслаждаться солнцем, UAportal приготовил пять важных советов, которые помогут предотвратить солнечный ожог.

Регулярно и обильно наносите солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем является жизненно важным средством в вашем арсенале защиты от солнца. Ищите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF (солнцезащитным фактором) не менее 30.

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Наносите его обильно на все открытые участки кожи, включая лицо, шею, руки и ноги. Повторно наносите солнцезащитный крем каждые два часа или чаще, если вы плавали или потели.

Ищите тень в часы пик

Солнечные лучи наиболее сильны с 10 утра до 16 часов дня, поэтому постарайтесь ограничить пребывание на солнце в это время. Ищите тень под деревьями, зонтиками или навесами, чтобы снизить риск получения солнечных ожогов. Если тень недоступна, создайте свою собственную тень, надев широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду с длинными рукавами.

Используйте защитную одежду

Одежда может стать эффективным барьером против солнечных лучей. Выбирайте плотные ткани темных цветов, которые обеспечивают лучшую защиту.

Рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и юбки могут защитить вашу кожу от прямых солнечных лучей. Кроме того, носите одежду с УФ-защитой, которая специально разработана для блокирования вредного ультрафиолетового излучения.

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Носите широкополую шляпу и солнцезащитные очки

Шляпа с широкими полями, закрывающая лицо, шею и уши, служит отличным аксессуаром для защиты от солнца. Она обеспечивает дополнительный слой защиты от ультрафиолетовых лучей.

Не забудьте надеть солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолетовых лучей. Защита глаз от вредных воздействий солнца очень важна для здоровья глаз в долгосрочной перспективе.

Увлажняйте воздух и делайте перерывы в тени

Правильная увлажненность крайне важна, когда вы проводите время на солнце. Пейте много воды, чтобы увлажнять организм и поддерживать здоровье кожи. Кроме того, регулярно делайте перерывы в тени, чтобы дать коже возможность остыть и восстановиться после пребывания на солнце.

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