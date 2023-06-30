Как легко и быстро прочистить забитую раковину: действенные рекомендации

Засорение раковины вызывает разочарование, с которым многие из нас сталкивались в тот или иной момент. UAportal подготовил пошаговое руководство, которое поможет решить проблему засорившейся раковины.

Используйте вантуз

Когда вы столкнулись с засором в раковине, вантуз может стать лучшим помощником. Начните с закрытия сливного отверстия вантузом, обеспечив плотное прилегание. Затем энергично толкайте и тяните вантуз вверх и вниз, чтобы создать всасывание.

Это действие поможет выбить засор и позволит воде снова свободно течь. При необходимости повторите этот процесс несколько раз и не забудьте пропустить горячую воду, чтобы удалить оставшийся мусор.

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Попробуйте самодельное средство для очистки слива

Если вантуз не помог, пора достать самодельный очиститель слива. Смешайте равные части пищевой соды и уксуса в мерном стакане и быстро вылейте смесь в слив. Возникшая химическая реакция поможет разрушить засор.

Оставьте смесь на 30 минут, затем промойте слив горячей водой. Этот метод является экологически чистым и часто эффективным для устранения засоров в раковинах.

Снимите и прочистите сифон

Иногда засор может находиться в P-образном сифоне – изогнутой трубе под раковиной. Прежде чем приступить к этому методу, подставьте под сифон ведро или полотенце, чтобы собрать воду или мусор.

С помощью гаечного ключа осторожно ослабьте накидные гайки на обоих концах сифона и снимите его. Вылейте содержимое в ведро и тщательно очистите сифон. После очистки снова установите сифон и пустите воду, чтобы проверить, прочистился ли засор.

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Воспользуйтесь сантехнической змеей

Если предыдущие методы не помогли устранить засор, на помощь может прийти сантехническая змея. Протяните гибкий трос змеи в канализацию, пока не встретите сопротивление. Поверните змею, чтобы разогнать засор, и медленно вытащите ее.

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубы во время этого процесса. После этого пустите горячую воду, чтобы смыть оставшийся мусор.

Вызовите профессионального сантехника

Если все остальное не помогает и засор сохраняется, возможно, пришло время обратиться за помощью к профессиональному сантехнику. Опытные сантехники обладают необходимыми инструментами и знаниями для устранения даже самых труднопроходимых засоров. Они могут определить первопричину проблемы и реализовать соответствующие решения, обеспечивая долгосрочное устранение засора в раковине.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

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