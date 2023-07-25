Как легко избавиться от запаха специй из кофемолки: Топ-3 действенных лайфхака для любителей вкусного напитка

Приготовление кофе – это особый процесс, от которого напрямую зависит вкус и аромат будущего напитка. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам избавиться от запаха специй из кофемолки.

Рис

Наполните камеру кофемолки нешлифованным рисом, поглощающим все лишние запахи. Затем запустите технику на несколько минут. Этот простой метод идеально подойдет для тех, кто часто переключается между помолом разных специй и кофейных зерен.

Пищевая сода

После тщательной очистки кофемолки влажной тряпкой насыпьте небольшое количество соды внутрь камеры. Оставьте ее на ночь или несколько часов, чтобы сода эффективно поглотила запахи специй.

Цитрусовые

Нарежьте цитрусы на небольшие кусочки и положите его в камеру кофемолки. Тщательно измельчите фрукты, чтобы их сок нейтрализовал запахи специй. Следовательно, кофемолка насытится приятным ароматом, что придаст изюминки вашему кофе. Не забудьте потом тщательно помыть технику, чтобы избавиться от остатков фруктов.

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