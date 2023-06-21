Как легко очистить акриловую ванную до блеска: вам помогут простые средства, находящиеся под рукой дома

Акриловые ванны требуют регулярного ухода и обслуживания, чтобы они выглядели свежими и чистыми. UAportal подготовил простые и эффективные методы восстановления блеска акриловой ванны.

Чистящие средства из кухни для очень грязной акриловой ванны

Когда дело доходит до очистки акриловой ванны от накипи, следует избегать жестких химических средств. Вместо этого попробуйте использовать натуральные растворители, такие как уксус или лимонная кислота. Вот несколько методов, которые вы можете попробовать:

1. Раствор уксуса:

Смешайте 1 часть уксусной кислоты или уксуса с 2 частями воды. Налейте раствор на пятна и оставьте на 10-20 минут. Для удаления стойких пятен положите на пораженные участки фланель, смоченную в уксусной воде. Промойте теплой водой из душа и вытрите насухо салфеткой.

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2. Раствор лимонной кислоты:

Смешайте равные части лимонной кислоты и воды. Нанесите раствор на пятна и оставьте на такое же время. Тщательно промойте теплой водой и вытрите поверхность насухо тряпкой.

3. Мыло и пищевая сода:

Растворите 30 грамм натертого хозяйственного мыла в 1 литре теплой воды. Добавьте в раствор 2 столовые ложки пищевой соды. Нанесите смесь на пятна и смойте через 10-20 минут.

4. Пищевая сода и уксус:

Растворите 100 граммов пищевой соды в 500 миллилитрах теплой воды. Добавьте 500 миллилитров уксуса. Также можно нанести смесь пищевой соды и уксуса непосредственно на пятна.

Этот метод следует использовать осторожно и в крайнем случае для трудновыводимых пятен. Для слабых и умеренно загрязненных пятен достаточно лимонной кислоты или воды с уксусом. Чтобы добиться блеска поверхности, после чистки протрите ее сухой тряпкой.

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Выбор правильного средства

Хотя натуральные растворители, такие как уксус и пищевая сода, могут быть эффективными, рекомендуется использовать специализированные средства, специально разработанные для акриловых ванн. Убедитесь, что выбранное вами средство маркировано как безопасное для использования на акриловых поверхностях и не содержит абразивов. Избегайте использования чистящих средств, содержащих хлор, или любых продуктов с неизвестной совместимостью.

Борьба с трудновыводимыми пятнами

Для трудновыводимых пятен, таких как кофе, ржавчина или краска, полезным средством может стать пищевая сода. Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды до образования консистенции, пригодной для использования. Нанесите пасту на пятна и оставьте на 15-20 минут. Аккуратно удалите пасту мягкой фланелью или тканью.

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Профилактика – ключ к успеху

Чтобы избежать хлопот по очистке трудновыводимых пятен, очень важно принимать профилактические меры. Используйте защитный слой или коврик в ванной, избегайте мытья любых красящих веществ непосредственно в ванной и будьте осторожны при нанесении краски для волос вблизи ванны, чтобы предотвратить случайное окрашивание. Акриловые ванны более хрупкие, чем эмалированные чугунные, и требуют особого ухода.

Ежедневный уход

Чтобы свести к минимуму накопление грязи и мыльного налета, включите в ежедневный уход простую процедуру. После каждого использования ополаскивайте поверхность ванны слабым мыльным раствором и вытирайте ее насухо тряпкой. Такая регулярная практика предотвратит появление трудновыводимых пятен.

Помните, что при чистке акриловой ванны всегда используйте мягкие губки и избегайте чистки щеткой или жесткой губкой. Жесткая губка может оставить на поверхности микротрещины и царапины, что приведет к скоплению грязи и ухудшению внешнего вида.

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