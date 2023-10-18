Как легко отмыть жир в холодной воде: три совета из бабушкиной тетради

Узнайте, как расстаться со стойким жиром на тарелках с помощью этих эффективных лайфхаков. Больше не нужно полагаться на горячую воду или агрессивные химические средства – UAportal подготовил список натуральных и экологических решений.

Замочите в мыльной воде

Сначала соскребите излишки жира с тарелок с помощью шпателя или бумажного полотенца. Затем наполните раковину или тазик холодной водой и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Оставьте тарелки в мыльной воде на несколько минут, чтобы облегчить удаление жира.

Затем осторожно потрите тарелки губкой или тряпкой, уделяя особое внимание жирным участкам. Промойте холодной водой, тщательно проверяя, не осталось ли остатков жира. При необходимости повторите процесс.

Попробуйте пищевую соду и уксус

Начните с посыпания содой жирных участков тарелок. Затем смешайте небольшое количество уксуса с холодной водой, чтобы образовалась смесь. Окуньте губку или тряпку в уксусно-водяной раствор и осторожно протрите тарелки, сосредотачиваясь на жирных участках.

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Сода помогает расщеплять жир, а уксус действует как природный обезжириватель. Тщательно промойте тарелки холодной водой и проверьте, не осталось ли остатков. При необходимости повторите процесс до полного удаления загрязнений.

Воспользуйтесь лимонным соком

Начните с того, что выжмите свежий лимонный сок на жирные участки тарелок. Оставьте его на несколько минут, чтобы сок повлиял на пятна. Естественные обезжиривающие свойства лимонного сока помогают расщеплять жир.

После этого осторожно протрите тарелки губкой или тряпкой, стараясь удалить все жирные остатки. Тщательно промойте тарелки холодной водой, чтобы проверить, не осталось ли загрязнений. При необходимости повторите процесс.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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