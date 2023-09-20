Как легко отстирать белые кеды от грязи и желтых пятен: полезные лайфхаки

Как избавиться от грязи на белых кедах

UAportal подготовил подборку полезных советов о том, как отстирать белые кеды от грязи и желтых пятен. Следуя этим советам можно сохранить первозданный вид кед, не нанося им вреда.

Используйте мягкое моющее средство

При стирке белых кроссовок очень важно выбрать мягкое моющее средство. Жесткие химические вещества могут повредить ткань и привести к ее обесцвечиванию.

Вместо этого выберите мягкое стиральное средство или приготовьте смесь из воды и уксуса. Это позволит эффективно очистить кроссовки, не повредив их.

Осторожно потрите мягкой щеткой

Чтобы удалить грязь и желтые пятна из белых кроссовок, осторожно протрите загрязненные участки мягкой щеткой. Не используйте чрезмерно абразивные щетки и не прилагайте лишних усилий, так как это может привести к повреждению ткани.

Выберите щетку с мягкой щетиной и слегка нажимайте на нее, чтобы удалить грязь и пятна.

Замочите в смеси воды и моющего средства

Для стойких загрязнений и желтых пятен можно замочить белые кроссовки в смеси воды и моющего средства. Наполните тазик или раковину теплой водой и добавьте небольшое количество мягкого моющего средства.

Оставьте кроссовки замачиваться примерно на 30 минут. Это поможет разрыхлить грязь и пятна, что облегчит их удаление.

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Используйте зубную щетку

Для сложных участков и детальной очистки может пригодиться зубная щетка. Окуньте зубную щетку в моющий раствор и осторожно почистите участки, требующие особого внимания.

Мелкие щетинки зубной щетки эффективно очистят щели и швы. Старайтесь не применять чрезмерную силу, так как это может привести к повреждению ткани.

Сушите на воздухе

После стирки белых кроссовок очень важно высушить их на воздухе. Не используйте сушилку и не держите их под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации и изменению цвета.

Положите кроссовки в хорошо проветриваемое место и дайте им высохнуть естественным путем. Чтобы защитить их от пыли и грязи, накройте их чистой тканью или положите в коробку для обуви.

Напомним, мы уже рассказывали, как не стоит стирать спортивную обувь.

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