Как легко убрать накипь в чайнике: эффективные методы

Распространенная проблема хозяек – накипь, которую трудно убрать из чайника. UAportal рассказал, как именно устранить накипь и какие средства для этого следует использовать.

Смесь уксуса и воды

Для удаления накипи в чайнике можно использовать смесь уксуса и воды. Наполните чайник равномерно уксусом и водой, оставьте его примерно на час. Затем нагрейте смесь до кипения и выключите чайник. Дайте настояться раствору еще час, затем опорожните чайник и тщательно промойте его.

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Сок лимона

Нарежьте лимон толстыми ломтиками и положите их в чайник. Наполните его водой так, чтобы ломтики лимона были погружены в воду. Доведите воду до кипения и оставьте вариться на медленном огне около 15 минут. Затем выключите чайник и дайте ему остыть. Вылейте из него воду и осторожно вычистите остатки накипи.

Пищевая сода

Вы также можете попытаться использовать пищевую соду. Смешайте столовую ложку соды с водой до образования пасты. Нанесите пасту на накипь в чайнике и оставьте на несколько часов. Затем сотрите накипь губкой и тщательно промойте чайник.

Напомним, если регулярно не чистить чайник, налета станет так много, что прибор сгорит. Мы разбирались, как бороться с данной проблемой.

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