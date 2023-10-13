Как легко удалить чайный и кофейный налет из посуды: полезные лайфхаки

Как эффективно удалить налет от чая и кофе из посуды

Узнайте об эффективных советах, как удалить налет от чая и кофе с посуды. UAportal подготовил полезные методы, которые помогут эффективно устранить стойкие пятна, обеспечивая чистоту посуды и отсутствие неприятного налета.

Воспользуйтесь белым уксусом

Наполните миску или раковину раствором из белого уксуса и теплой воды в равных пропорциях, затем поместите посуду в раствор и оставьте ее примерно на 30 минут. Кислота, содержащаяся в уксусе, помогает расщеплять пятна и налет, облегчая их удаление. Наконец осторожно потрите посуду губкой или щеткой и хорошо промойте водой, чтобы удалить остатки уксуса.

Читайте также: Как легко и быстро избавиться от чайного налета: проверенные способы

Попробуйте пищевую соду

Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды, затем нанесите ее на загрязненные участки и оставьте на несколько минут. После этого осторожно отчистите налет губкой или щеткой.

Пищевая сода достаточно абразивна, чтобы иметь способность удалить пятна, но при этом не царапать поверхности. Не забудьте хорошо промыть посуду водой после мытья, чтобы удалить остатки соды.

Приобретите таблетки для чистки зубных протезов

Растворите таблетку в миске или раковине, наполненной теплой водой, затем поместите посуду в раствор и оставьте ее на рекомендованное время, указанное на упаковке. Таблетки для чистки зубных протезов содержат ингредиенты, которые помогают расщеплять стойкие пятна и налет.

После замачивания осторожно потрите посуду губкой или щеткой, чтобы удалить остатки пятен. Не забудьте хорошо промыть посуду водой, чтобы удалить остатки средства.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !