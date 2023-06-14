Как легко удалить пятна от чая из чашки: Топ-3 действенных лайфхака

Пятна от чая на чашках могут стать довольно сложной задачей. Чем крепче чай, тем более стойкие пятна остаются на чашках. UAportal собрал несколько эффективных советов, которые помогут распрощаться с загрязнениями.

Очистка с помощью пищевой соды

Есть два способа использования пищевой соды в борьбе с пятнами от чая. Во-первых, вы можете непосредственно потереть пятна абразивными частицами пищевой соды.

В качестве альтернативы можно сделать пасту из пищевой соды, смешав ее с водой. Эта паста эффективно растворяет грязь и легко смывается, оставляя ваши чашки сверкающими чистотой.

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Лимонная кислота

Налейте столовую ложку лимонного сока в испачканную чашку и залейте ее горячей водой. Дав постоять около 5 минут, вылейте раствор и тщательно промойте чашку проточной водой. Вы будете поражены тем, как легко исчезнут пятна, оставив вашу чашку свежей и чистой.

Бабушкин секрет соли

Возьмите губку и насыпьте на нее небольшое количество мелкой соли. Аккуратно потрите испачканные участки чашки и наблюдайте, как налет растворяется на глазах. В завершение ополосните чашку прохладной водой.

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