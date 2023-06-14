Як легко видалити плями від чаю з чашки: Топ-3 дієвих лайфхаки

Плями від чаю на чашках можуть стати досить складним завданням. Чим міцніше чай, тим паче стійкі плями залишаються на чашках. UAportal зібрав кілька ефективних порад, які допоможуть розпрощатися із забрудненнями.

Очищення за допомогою харчової соди

Є два способи використання харчової соди у боротьбі з плямами від чаю. По-перше, ви можете безпосередньо потерти плями абразивними частинками харчової соди.

Як альтернативу можна зробити пасту з харчової соди, змішавши її з водою. Ця паста ефективно розчиняє бруд і легко змивається, залишаючи ваші чашки блискучими.

Читайте також: Як видалити жирні плями з одягу за допомогою сухого шампуню

Відео дня

Лимонна кислота

Налийте столову ложку лимонного соку в забруднену чашку і залийте гарячою водою. Давши постояти близько 5 хвилин, вилийте розчин та ретельно промийте чашку проточною водою. Ви будете вражені тим, як легко зникнуть плями, залишивши вашу чашку свіжою та чистою.

Бабусин секрет солі

Візьміть губку та насипте на неї невелику кількість дрібної солі. Акуратно потріть забруднені ділянки чашки і спостерігайте, як наліт розчиняється на очах. На завершення промийте чашку прохолодною водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко вивести плями від соку з одягу

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !