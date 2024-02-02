Как легко удалить пятна от утюга из ткани: Три полезных лайфхака

UAportal подготовил изобретательные методы с использованием обычных бытовых предметов, которые помогут удалить пятна от утюга из ткани. В частности, вам понадобятся средства, которые есть на вашей кухне.

Уксус и соль

Сделайте смесь, соединив равные части белого уксуса и соли, затем нанесите ее на пятно от утюга и оставьте на 20-30 минут. После того как средство подействует, его можно стереть влажной тряпкой. Абразивность соли в сочетании с кислотностью уксуса может эффективно удалить следы утюга из ткани.

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Лимонный сок и солнечный свет

Следы от утюга можно пропитать лимонным соком, а затем положить одежду под прямые солнечные лучи. После того как вы оставите вещь на солнце на несколько часов, пятно должно посветлеть. После этого одежду можно постирать в обычном режиме.

Перекись водорода

Смочите тряпку перекисью водорода и осторожно нанесите ее на место пятна, чтобы глубоко очистить обгоревшие волокна. Важно оставить на несколько минут, затем промыть холодной водой. Если нужно, процесс можно повторить, пока следует от утюга не станет невидимым.

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