Как можно использовать шампунь в быту: 3 необычных лайфхака

UAportal подготовил лайфхаки, как использовать шампунь в обиходе. Узнайте о нетрадиционных способах его применения и о том, какие средства он может заменить.

Очистка поверхностей

Кроме мытья посуды и стирки, шампунь может служить многоцелевым средством для очистки поверхностей. Растворив небольшое количество средства в воде, вы сможете протирать столешницы, поверхности в ванной и салоны автомобилей, оставляя после себя свежий аромат.

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Удаление пятен и устранение неприятного запаха

Удаление пятен и устранение неприятного запаха делают шампунь удивительно эффективным заменителем стирального порошка. В частности, шампунь можно смешать с водой и нанести непосредственно на загрязненный участок. Во время путешествий использование стирального шампуня становится удобным решением, когда под рукой нет традиционного моющего средства.

Альтернатива мыла для посуды

Использование шампуня в качестве альтернативы мылу для посуды может быть практичным, когда у вас закончился обычный запас. Его моющие свойства эффективно удаляют жир и грязь из посуды. Кроме того, для кисточки для макияжа смесь теплой воды и небольшого количества шампуня может быть эффективным способом удаления грязи и бактерий из ворсинок.

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