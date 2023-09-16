Как можно использовать соль не только для приготовления пищи: полезные лайфхаки

UAportal подготовил три лайфхака с использованием соли, для улучшения повседневной жизни. От чистки грязных чашек до удаления жирных пятен из одежды эти советы помогут сэкономить время, деньги и усилия.

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Пятна от кофе

Следует насыпать чуть-чуть соли в чашку, и с помощью влажной губки или тряпки отчистить пятна. Абразивная природа соли помогает удалить стойкие пятна от кофе, оставляя чашки чистыми и свежими.

Жирные пятна на одежде

Если кто-то случайно пролил жир на любимую рубашку или брюки, не стоит паниковать.

Необходимо посыпать пятно солью и оставить на несколько минут. Соль поглотит жир, что облегчит его удаление. После этого одежду можно постирать, как обычно, и пятно исчезнет.

Кухонные доски

Со временем на досках могут появляться запахи от готовящихся на них продуктов. Чтобы устранить эти запахи, следует посыпать доску солью и потереть половинкой лимона.

Соль действует как природное чистящее средство, а лимон помогает нейтрализовать любые стойкие запахи. После промывки доски водой она станет свежей и готовой к использованию.

Напомним, мы рассказывали, как легко приготовить базиликовую соль в домашних условиях.

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