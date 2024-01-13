Как наточить ножницы в домашних условиях: Эффективные советы

UAportal подготовил советы, как наточить ножницы в домашних условиях. Узнайте, как это сделать с помощью народных методов.

Дно стакана

Для этого необходимо разобрать ножницы, зафиксировать одно лезвие и скользить им туда-сюда по скошенному краю перевернутого стакана.

Наждачная бумага

Сложите наждачную бумагу пополам, зернистой поверхностью наружу. После чего сделайте несколько надрезов ножницами.

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Алюминиевая фольга

При отсутствии наждачной бумаги альтернативным методом заточки ножниц является использование алюминиевой фольги. Сложив лист фольги в несколько слоев и затем прорезая фольгу ножницами, можно устранить любое затупление лезвий.

Стальная вата

Использование стальной ваты – еще один эффективный метод заточки ножниц. Сделав несколько надрезов ножницами через кусок стальной ваты, можно удалить любую грязь или налет, что приводит к затуплению.

Профессиональная заточка

Для тех, кто предпочитает не затачивать ножницы в домашних условиях, можно воспользоваться услугами профессиональной заточки. Многие строительные или специализированные магазины предлагают такие услуги.

Напомним, ранее мы рассказывали, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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