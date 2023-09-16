Как не стоит вести себя на публике: 3 полезных совета для хороших взаимоотношений

Если вы не знаете правил поведения в публичных местах, то это может нанести дискомфорт другим окружающим вас людям. UAportal рассказал, чего не стоит делать в общественных местах и как вежливо относиться к собеседникам.

Следите за личным пространством других людей

Не стойте слишком близко к другим, особенно в местах скопления людей, таких как общественный транспорт или очереди. Если вы будете уважать личное пространство незнакомцев, то они будут чувствовать себя более комфортно. К тому же снизится риск случайного столкновения.

Используйте наушники

Во время прослушивания музыки, просмотра видео или телефонных вызовов в общественных местах используйте наушники. Звук, звучащий из динамиков, может мешать и раздражать ваше окружение. Следовательно, вы сможете наслаждаться любимым контентом, не мешая при этом другим.

Избегайте громкой или неуместной лексики

Избегайте громких или оскорбительных высказываний, которые могут задеть кого-нибудь. К тому же воздерживайтесь от ненормативной лексики или жарких споров. Используя вежливые и уместные слова, вы создадите более дружескую и приятную среду для всех.

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