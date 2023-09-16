Як не варто поводитись себе на публіці: 3 корисні поради для гарних взаємин

Якщо ви не знаєте правил поведінки в публічних місцях, то це може завдати дискомфорту іншим людям, що вас оточують. UAportal розповів, чого не варто робити в громадських місцях та як ввічливо ставитися до співрозмовників.

Слідкуйте за особистим простором інших людей

Не стійте надто близько до інших, особливо в місцях скупчення людей, таких як громадський транспорт або черги. Якщо ви поважатимете особистий простір незнайомців, то вони почуватимуться комфортніше. До того ж знизиться ризик випадкового зіткнення.

Використовуйте навушники

Під час прослуховування музики, перегляду відео або телефонних дзвінків у громадських місцях, користуйтеся навушниками. Звук, що лунає з динаміків, може заважати й дратувати ваше оточення. Відтак ви зможете насолоджуватися улюбленим контентом, не заважаючи при цьому іншим.

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Уникайте гучної або недоречної лексики

Уникайте гучних або образливих висловлювань, які можуть зачепити когось. До того ж утримуйтеся від ненормативної лексики чи палких суперечок. Використовуючи ввічливі та доречні слова, ви створите більш дружнє та приємне середовище для всіх.

Раніше, UaPortal поділився, як зрозуміти, що людина обманює.

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