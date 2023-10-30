Как обеспечить качество вина: полезные лайфхаки по хранению

Правильные условия хранения имеют решающее значение для надлежащего состояния напитка. UAportal подготовил лайфхаки, как хранить неоткупоренное вино, чтобы обеспечить его вкус и долговечность.

Хранение в темноте

Для хранения неоткупоренного вина рекомендуется держать его в холодном и черном месте. Это поможет оградить вино от тепла и света, которые могут повлиять на его качество и вкус. Найдите в доме или винном погребе место, где поддерживается стабильная прохладная температура от 55 до 65 градусов Фаренгейта, чтобы сохранить целостность вина.

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Горизонтальное положение

Хранение непочатой бутылки вина в горизонтальном положении поможет предотвратить высыхание пробки. Это важно, потому что сухая пробка может позволить воздуху просочиться в бутылку и испортить вино. Если положить бутылку на бок, вино остается в контакте с пробкой, что помогает сохранить его влажность и предотвратить окисление.

Стабильная температура и влажность

Поддержание постоянного уровня температуры и влажности имеет решающее значение для хранения неоткупоренного вина. Колебания температуры могут нарушить процесс старения и повлиять на вкус вина. Ищите место для хранения с низкой влажностью, около 70-75%, чтобы предотвратить образование плесени или грибка.

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