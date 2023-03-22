Как облегчить уход за садом: Советы опытных садоводов

Садоводство является популярным занятием для многих людей во всем мире. Это приятное и полезное хобби, которое приносит как физическую, так и психологическую пользу.

UAportal подготовил список советов и рекомендаций, которые помогут садоводам максимально повысить эффективность ухода за садом.

Совет 1

Инвестиции в качественные инструменты необходимы для успешного садоводства, поскольку они помогают облегчить и ускорить работу. Качественные инструменты служат дольше, чем более дешевые, а значит, не придется часто менять их или тратить дополнительные средства на замену.

Кроме того, инвестируйте в эргономичные инструменты, такие как перчатки или накладки на колени. Они помогут снизить нагрузку на тело во время долгих часов работы в саду.

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Совет 2

Компостирование – это эффективный способ переработки органических материалов, таких как пищевые отходы, в богатую питательными веществами почву. Это помогает растениям расти более здоровыми и сильными без использования химических удобрений и других добавок.

Компостирование не только сокращает количество отходов, но и снижает потребление воды, поскольку компост удерживает влагу лучше, чем обычная почва. Использование компоста вместо химических удобрений исключает любые потенциальные риски, связанные с использованием синтетических веществ вблизи съедобных растений или живущих рядом животных.

Совет 3

Посадка растений-компаньонов вместе не только выглядит эстетично, но и служит практическим целям! Некоторые комбинации растений естественным образом отпугивают друг от друга вредителей, что означает меньшее количество пестицидов.

Некоторые пары даже привлекают полезных насекомых, таких как пчелы, которые опыляют цветы, одновременно отпугивая вредных! Посадка некоторых овощей рядом друг с другом может повысить урожайность за счет улучшения циркуляции воздуха между ними, а также обеспечить тень для тех, кто чувствителен к прямому воздействию солнечного света.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца, а также чем удобрить почву, чтобы достичь богатого урожая.

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