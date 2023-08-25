Как общаться с коллегами, которые вам не нравятся: эффективные советы, которые улучшат ваши отношения на работе

К сожалению, не со всеми людьми выходит построить приятные и крепкие отношения. Если на вашей работе есть люди, с которыми у вас неприязнь, то это негативно влияет как на выполнение задач, так на общую атмосферу в коллективе. UAportal подготовил советы, которые помогут улучшить свои рабочие отношения и создать более комфортную среду.

Компромисс

Если у вас напряженные отношения с коллегами, старайтесь найти компромисс и сосредоточиться на общих целях. Определите сферы взаимных интересов и используйте их как основу сотрудничества. Следовательно, вы установите более крепкие рабочие отношения, несмотря на личную неприязнь.

Эмпатия

Важно понять точку зрения собеседника и попытаться понять его мотивы. Помните, что у всех людей есть разный опыт и взгляды, которые могут влиять на определенные решения.

Открытое общение

Открытое и уважительное общение – это фундамент любых отношений. Важно искренне выражать беспокойство относительно некоторых проблем или обстоятельств, сохраняя при этом уважительный тон. Избегайте личных нападений и сосредоточьтесь на выполнении задач.

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