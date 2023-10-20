Как очистить столовое серебро: самые простые способы
Узнайте эффективные домашние методы и советы по уходу за столовым серебром. UAportal подготовил простые приемы, с помощью которых можно сохранить изделия из серебра чистыми и блестящими.
Замочите изделия
Наполните раковину или таз с теплой водой и добавьте несколько капель мягкого мыла для посуды. Поместите серебро в мыльную воду и оставьте на несколько минут.
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Затем мягкой тряпкой или губкой осторожно вычистите остатки пищи и пятна. Тщательно промойте столовое серебро чистой водой и протрите его досуха тканью.
Воспользуйтесь пищевой содой
Для сильно потускневшей серебряной посуды попробуйте самодельную полироль для серебра. Смешайте в равных пропорциях пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста. Нанесите пасту на потемневшие участки серебра и оставьте на несколько минут.
Аккуратно вотрите пасту в столовое серебро мягкой тканью. Промойте изделия чистой водой и тщательно протрите их досуха.
Попробуйте белый уксус
Просто наполните миску белым уксусом и положите туда потускневшее серебро. Оставьте столовое серебро в уксусе на несколько часов или ночью. После замачивания промойте изделия чистой водой и протрите их мягкой тканью.
Уделите внимание ручкам
Будьте особенно аккуратны со столовыми приборами с деревянными или пластиковыми ручками. Не замачивайте в воде и не используйте агрессивные химические средства. Вместо этого просто протрите ручки влажной тряпкой с мягким мылом для посуды. Сразу же высушите их, чтобы предотвратить повреждение. Металлические части столового серебра отполируйте, как обычно, используя предыдущие методы.
Чистите серебро регулярно
Чтобы сохранить столовое серебро в самом лучшем виде, регулярно чистите его и бережно ухаживайте за ним. Избегайте использования абразивных скребков или агрессивных химических средств, поскольку они могут повредить столовое серебро.
Лучше всего мыть серебро вручную, а не в посудомоечной машине, так как посудомоечная машина может привести к потемнению или царапинам. Храните столовое серебро в ткани, устойчивой к воздействию света, или в коробке для хранения серебра с внутренней обшивкой, чтобы предотвратить его окисление.
Напомним, мы рассказали, как очистить серебряные изделия до блеска, не повредив их поверхность.
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