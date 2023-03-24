Как очистить ванну от стойкого налета уксусом и содой

Чистка ванны может стать сложной задачей из-за застарелого налета и ржавчины, образовавшихся со временем. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые облегчат эту задачу!

Совет 1

Используйте раствор уксуса

Уксус – эффективное натуральное чистящее средство, которое хорошо удаляет пятна от жесткой воды, а также мыльный налет с таких поверхностей, как кафель, фарфор, например, раковины, ванны и т.д. Чтобы использовать уксус, просто смешайте равные части уксуса с теплой водой в бутылке с распылителем.

Обильно нанесите на пораженные участки смесь, а после 10-15 минут замачивания удалите губкой или щеткой. Это поможет разрыхлить жесткие отложения, чтобы их было легче удалить при последующем протирании!

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Совет 2

Паста из пищевой соды

Еще один отличный вариант для борьбы с сильными пятнами на поверхности ванны благодаря своим абразивным свойствам, которые помогают разрушить грязь быстрее, чем это делают другие чистящие средства. Для приготовления пасты просто смешайте одну часть пищевой соды с двумя частями теплой воды до образования густой консистенции.

Равномерно распределите по проблемным участкам пасту и оставьте на 15-20 минут. Затем отчистите пятно с помощью абразивного диска или тряпки в зависимости от степени загрязнения. После этого тщательно промойте!

Совет 3

Чистящие средства и скребки

Специальные чистящие средства также доступны, если вы не хотите заниматься смешиванием ингредиентов самостоятельно. Кроме того, существуют специализированные скребки, разработанные для удаления сложных отложений, таких как известковый налет, которые могут потребовать дополнительных усилий.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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