Как очистить ванну от устаревших пятен и ржавчины: эффективные советы

UAportal подготовил эффективные лайфхаки для очистки ванны с помощью домашних средств. Вы сможете легко справиться с разными типами пятен и избавиться от ржавчины.

Лимон и соль

Одним из эффективных домашних средств для очистки ванны от устаревших загрязнений и ржавчины есть лимон и соль. Следует разрезать лимон пополам и посыпать солью пораженные участки ванночки. Затем протрите поверхность половинками лимона, выжимая лимонный сок. После этого тщательно промойте теплой водой ванну.

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Пищевая сода и уксус

Еще один полезный совет – использовать пищевую соду и уксус. Смешайте соду с уксусом до густой смеси. Пасту следует нанести на загрязненные участки и оставить примерно на 15 минут. Затем очистите поверхность губкой или кистью и промойте водой.

Перекись водорода

В случае особо стойких пятен или ржавчины эффективным решением может стать перекись водорода. Нанесите раствор на пятна и оставьте на несколько минут. Очистите грязный участок губкой или щеткой. После процедуры следует тщательно промыть ванночку.

Напомним, мы уже писали, как улучшить процесс уборки.

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