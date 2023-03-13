Как отбелить белое постель в домашних условиях

UAportal подготовил несколько полезных советов о том, как отбелить белое постельное белье в домашних условиях.

Совет 1

Замочите белье в растворе пищевой соды и уксуса. Перед началом работы приготовьте смесь из одной чашки пищевой соды и двух чашек белого уксуса на галлон теплой воды. Затем замочите белье примерно на 30 минут, после чего постирайте его как обычно. Пищевая сода действует как натуральное отбеливающее средство, которое поможет отбелить ткань, не повреждая ее волокна.

Совет 2

Постирайте белье с перекисью водорода. Положите его в стиральную машину с небольшим количеством перекиси водорода вместо отбеливателя или стирального порошка. Установите в машине щадящий режим и дайте ей поработать до конца. Это поможет удалить с ткани стойкие пятна и одновременно осветлит ее цвет.

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Совет 3

Повесьте белье под прямые солнечные лучи. После того, как вы постирали постельное белье, повесьте его сушиться под прямыми солнечными лучами. Это позволит еще больше отбелить его естественным образом без использования дополнительных химических средств или растворов. Ультрафиолетовые лучи солнца могут быть очень эффективны для удаления стойких пятен и восстановления первоначальной белизны.

Приведенные выше советы можно использовать для всех типов белых тканей, включая постельное белье, полотенца, скатерти, шторы и многое другое!

Для более сильных пятен, таких как пятна от кофе или красного вина, может потребоваться замачивание на ночь перед стиркой с перекисью водорода и вывешивание под прямыми солнечными лучами для достижения наилучших результатов.

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Хотя эти советы эффективны для быстрого и легкого осветления белого белья в домашних условиях, есть некоторые потенциальные недостатки, которые следует принять во внимание, прежде чем пробовать их самостоятельно.

Во-первых, чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей может со временем повредить деликатные ткани, поэтому если вы выбрали этот метод, не оставляйте белье висеть на улице слишком долго!

Во-вторых, слишком большое количество перекиси водорода может привести к обесцвечиванию или выцветанию белья, поэтому при стирке белья используйте только небольшое количество перекиси.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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