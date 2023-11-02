Как отличить свежее мясо от плохого: полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут определить качество мяса перед употреблением в пищу. С помощью этих способов можно легко определить, является ли мясо свежим или испорченным.

Вода

Один из лайфхаков для определения качества мяса – это проведение водного теста. Если мясо погружается и опускается ко дну, это означает, что оно свежее и безопасное для употребления. С другой стороны, если оно плавает или остается на поверхности, это свидетельствует о том, что мясо скорее всего испорчено и его следует выбросить.

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Запах

Еще одним эффективным методом оценки качества мяса является проверка запаха. Свежее мясо должно обладать тонким и приятным ароматом. Однако если мясо имеет кислый, аммиачный или неприятный запах, это свидетельствует о том, что оно испортилось, и его следует выбросить.

Текстура

Проверка текстуры – это дополнительный лайфхак, способный определить качество мяса. Хорошее мясо должно иметь жесткую и упругую текстуру на ощупь. Если мясо кажется кашевидным или скользким, это очевидный признак того, что оно испорчено, и от его употребления следует воздержаться.

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