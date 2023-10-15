Как отмыть чернила ручки от куклы: проверенные методы

Часто бывает, что дети при играх с куклами прибегают к рисованию ручкой по ней. UAportal рассказал, как вернуть кукле товарный вид дешевыми и доступными средствами.

Медицинский спирт

Попытайтесь воспользоваться медицинским спиртом. Смочите чистую тряпку или ватный диск спиртом и осторожно протрите чернильное пятно. Не тритесь слишком сильно, чтобы не размазать чернила дальше. Продолжайте промокать спиртом участок, пока чернила не исчезнут.

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Ацетон

Еще один способ вывести пятна от чернил из куклы – использование ацетона. Важно сначала протестировать его на небольшом, незаметном участке куклы, чтобы убедиться, что он не приведет к обесцвечиванию или повреждению пигментации куклы.

Лак для волос

Если пятно от чернил устойчиво и не удаляется предварительными способами, можно попробовать использовать лак для волос. Распылите небольшое количество лака для волос непосредственно на чернильное пятно и оставьте на несколько минут. Затем осторожно промокните участок ватным диском, чтобы удалить чернила.

Напомним, что всего лишь одно простое средство позволит быстро отчистить кухню. Вы с легкостью сможете стереть все жирные пятна с любых поверхностей.