Як відмити чорнило ручки від ляльки: перевірені методи

Часто трапляється, що діти при іграх з ляльками прибігають до малювання ручкою по ній. UAportal розповів, як повернути ляльці товарний вигляд дешевими та доступними засобами.

Медичний спирт

Спробуйте скористатися медичним спиртом. Змочіть чисту ганчірку або ватний диск спиртом і обережно протріть нею чорнильну пляму. Не тріть занадто сильно, щоб не розмазати чорнило далі. Продовжуйте промокати спиртом ділянку, поки чорнило не зникне.

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Ацетон

Ще один спосіб вивести плями від чорнила з ляльки – використання ацетону. Важливо спочатку протестувати його на невеликій, непомітній ділянці ляльки, щоб переконатися, що він не призведе до знебарвлення або пошкодження пігментації ляльки.

Лак для волосся

Якщо пляма від чорнила стійка і не видаляється попередніми способами, можна спробувати використати лак для волосся. Розпиліть невелику кількість лаку для волосся безпосередньо на чорнильну пляму і залиште на кілька хвилин. Потім обережно промокніть ділянку ватним диском, щоб усунути чорнило.

Нагадаємо, що всього лише один простий засіб дозволить швидко відчистити кухню. Ви з легкістю зможете стерти всі масні плями з будь-яких поверхонь.