Как перестать храпеть: 5 советов для здорового сна

Храп может быть проблемой, которая влияет как на храпящего человека, так и для находящегося рядом. UAportal подготовил практические советы по поводу того, как прекратить храп и улучшить качество сна.

Держите вес тела в норме

Один из самых эффективных способов остановить храп – поддерживать здоровый вес. Избыточный вес, особенно в области шеи и горла, может оказывать давление на дыхательные пути и вызывать храп. Соблюдая сбалансированную диету и регулярно занимаясь физическими упражнениями, вы сможете избавиться от лишних килограммов и уменьшить вероятность храпа.

Спите на боку

Сон на спине может привести к западанию языка и мягких тканей в горле, что перекрывает дыхательные пути и приводит к храпу. Чтобы устранить эту проблему, попытайтесь спать на боку.

Можно использовать подушки или другие вспомогательные средства, позволяющие поддерживать такое положение в течение ночи. Так вы сможете держать дыхательные пути открытыми и свести храп к минимуму.

Откажитесь от алкоголя и седативных препаратов

Алкоголь и снотворные могут расслабить мышцы глотки, что приводит к усилению храпа. Желательно избегать употребления этих средств, особенно перед сном.

Сократив употребление или вообще исключив алкоголь и седативные препараты, можно значительно снизить храп и улучшить качество сна.

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Поддерживайте воздух в спальне влажным

Сухой воздух может раздражать носовые пути и горло, что приводит к храпу. Для борьбы с этим можно использовать увлажнитель воздуха.

Увлажненный воздух поможет уменьшить заложенность носа и очистить дыхательные пути, что в результате уменьшит храп.

Соблюдайте режим сна

Установка последовательного спящего режима и соблюдение определенной рутины также может помочь уменьшить храп. Создайте регулярный график сна, организуйте комфортную среду и избегайте активных занятий перед сном. Уделяя первостепенное внимание качественному сну, вы сможете свести к минимуму храп и просыпаться бодрыми.

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