Як перестати хропіти: 5 порад для здорового сну

Хропіння може бути проблемою, яка впливає як на людину, що хропе, так і для того, хто перебуває поруч. UAportal підготував практичні поради щодо того, як припинити хропіння та покращити якість сну.

Тримайте вагу тіла в нормі

Один з найефективніших способів зупинити хропіння – підтримувати здорову вагу. Надмірна вага, особливо в області шиї та горла, може чинити тиск на дихальні шляхи і спричиняти хропіння. Дотримуючись збалансованої дієти і регулярно займаючись фізичними вправами, ви зможете позбутися зайвих кілограмів і зменшити ймовірність хропіння.

Спіть на боці

Сон на спині може призвести до западання язика і м'яких тканин у горлі, що перекриває дихальні шляхи і призводить до хропіння. Аби усунути цю проблему, спробуйте спати на боці.

Можна використовувати подушки або інші допоміжні засоби, які дозволять підтримувати таке положення протягом ночі. Так ви зможете тримати дихальні шляхи відкритими і звести хропіння до мінімуму.

Відмовтеся від алкоголю та седативних препаратів

Алкоголь і снодійні можуть розслабити м'язи горлянки, що призводить до посилення хропіння. Бажано уникати вживання цих засобів, особливо перед сном.

Скоротивши вживання або взагалі виключивши алкоголь і седативні препарати, можна значно зменшити хропіння і поліпшити якість сну.

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Підтримуйте повітря у спальні вологим

Сухе повітря може подразнювати носові шляхи і горло, що призводить до хропіння. Для боротьби з цим можна використовувати зволожувач повітря.

Зволожене повітря допоможе зменшити закладеність носа і очистити дихальні шляхи, що в результаті зменшить хропіння.

Дотримуйтесь режиму сну

Встановлення послідовного режиму сну і дотримання певної рутини також може допомогти зменшити хропіння. Створіть регулярний графік сну, організуйте комфортне середовище та уникайте активних занять перед сном. Приділяючи першочергову увагу якісному сну, ви зможете звести до мінімуму хропіння і прокидатися бадьорими.

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