Как почистить клавиатуру от жидкости: 3 полезных способа

Иногда, из-за случайного движения рукой, на вашу клавиатуру может пролиться жидкость. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут вам быстро и тщательно очистить устройство, предотвращая его повреждение.

Протрите клавиатуру тканью или ватными палочками

Сначала нужно отключить клавиатуру от сети и перевернуть ее на другую сторону, чтобы стекла лишняя жидкость. Используйте мягкую ткань или ватные палочки, чтобы осторожно вытереть все заметные пятна. Чтобы избавиться от стойких пятен, смочите ткань или палочку небольшим количеством изопропилового спирта и осторожно протрите загрязненный участок.

Будьте осторожны и не используйте слишком много жидкости, поскольку она может повредить клавиатуру и быть опасной для здоровья. После того, как вы вытирали остатки загрязнения, дайте клавиатуре время полностью высохнуть на воздухе, прежде чем снова ее использовать.

Воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом

Держите баллончик вертикально и струями воздуха выдувайте остатки жидкости между клавишами. Этот метод особенно полезен для удаления мелких капель, которые могут застрять в труднодоступных местах. Затем тщательно протрите клавиатуру мягкой тканью, чтобы впитать оставшуюся жидкость.

Позаботьтесь о клавиатуре заранее

Приобретите чехол для клавиатуры или силиконовую накладку, чтобы защитить клавиши от пролива жидкости и попадания пыли. Эти аксессуары легко снимаются и очищаются, предотвращая повреждение самого гаджета. К тому же постарайтесь не есть и не пить вблизи клавиатуры, чтобы снизить риск разлива жидкости.

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