Как почистить микроволновку за 5 минут: пять простых, но эффективных способов

UAportal подготовил подборку способов, которые помогут легко поддерживать микроволновку в чистоте и свежести. Следуя этим советам, можно без труда справиться с остатками пищи и брызгами, обеспечив идеальное состояние микроволновки.

Смесь уксуса и воды

Чтобы быстро очистить микроволновку, приготовьте раствор из равных частей уксуса и воды в посуде, безопасной для использования в микроволновке. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности в течение пяти минут. Пар, образованный смесью, поможет растворить остатки пищи и пятна.

По истечении пяти минут осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки влажной тряпкой или губкой. Уксус также поможет устранить неприятные запахи.

Лимонный сок

Выжмите сок одного лимона в миску, пригодную для использования в микроволновке, наполненную водой. Поставьте миску в микроволновку и нагревайте ее на высокой мощности в течение трех минут.

Пара, образованная лимонным соком и водой, поможет отмыть любую грязь или пятна. По истечении трех минут осторожно извлеките миску и протрите внутреннюю поверхность микроволновки тряпкой или губкой.

Паста из пищевой соды и воды

Для стойких пятен или затвердевших частиц пищи создайте пасту из пищевой соды и воды. Смешайте в небольшой миске равные части пищевой соды и воды до образования густой пасты. Нанесите смесь на пятна внутри микроволновки и оставьте на 10 минут.

Сода начнет расщеплять загрязнение и облегчит их удаление. Через 10 минут влажной тряпкой или губкой протрите пасту и остатки грязи.

Читайте также: Как легко отмыть устаревший жир на кухне

Регулярная чистка

Чтобы предотвратить необходимость длительной чистки, важно регулярно ухаживать за микроволновкой. После каждого использования протирайте внутреннюю часть влажной тряпкой или губкой, чтобы убрать все разбросанные остатки пищи или брызги.

Это поможет предотвратить накопление грязи и облегчит и ускорит будущую очистку. Кроме того, накрывайте пищу крышкой, подходящей для микроволновки, или бумажным полотенцем, чтобы предотвратить разбрызгивание жидкостей.

Чистите снаружи

Не забывайте чистить микроволновку и снаружи. Используйте мягкий раствор мыла и воды для протирки наружных поверхностей, включая панель управления и ручку.

Не используйте абразивные моющие средства или щетки, которые могут повредить покрытие. Регулярная чистка наружных поверхностей поможет микроволновке выглядеть чистой и ухоженной.

Напомним, мы подготовили несколько простых способов очистки микроволновки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!