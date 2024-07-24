Как поддерживать остроту разума на протяжении всей жизни

Простые изменения в образе жизни могут существенно способствовать улучшению умственных способностей независимо от возраста. UAportal подготовил подборку советов, которые помогут улучшить уровень интеллекта в любом возрасте.

Физическая активность

Соблюдение режима физической активности может способствовать повышению интеллекта человека в совершенно разном возрасте. Регулярные упражнения улучшают познавательные функции и общее состояние организма.

Такие виды деятельности, как быстрая ходьба, плавание или танцы, могут способствовать росту новых клеток коры головного мозга, а также улучшать память и навыки мышления. Важно уделять не менее 150 минут физическим упражнениям умеренной интенсивности каждую неделю.

Обучение в течение жизни

Независимо от того, будь то изучение нового языка, освоение музыкального инструмента или новое хобби, это способствует развитию новых нейронных клеток. Кроме того, регулярное чтение и участие в головоломках и интеллектуальных играх, может значительно улучшить способности.

Читайте также: Какую пенсию можно ожидать с минимальной зарплатой и как ее рассчитать

Придерживайтесь здорового питания

Сбалансированная диета, которая включает фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры, такие как орехи и рыба, поддерживает здоровье мозга. Специфические питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, особенно важны для развития мышления.

Для поддержания оптимального здоровья мозга важно ограничить потребление обработанных продуктов, сахара и нездоровых жиров. Обеспечение достаточного потребления воды является незаменимым фактором для работоспособности мозга.

Высыпайтесь

Качественный отдых имеет ключевое значение для улучшения памяти, усвоения новых знаний и общей пластичности мозга. Стремитесь спать 7-9 часов в сутки и установите последовательный график сна, чтобы мозг получал отдых.

Управляйте стрессом

Крайне важно включить в свой ежедневный распорядок дня такие виды деятельности, как медитация, йога или упражнения на глубокое дыхание. Кроме того, занятия, которые приносят радость и расслабление, могут помочь снять напряжение.

Раньше мы рассказывали, кто в 2024 году может получить пенсию по возрасту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !