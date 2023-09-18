Как пользоваться нашатырным спиртом в быту: действенные советы

UAportal подготовил несколько советов по универсальности и эффективности нашатырного спирта как моющего средства, а также как безопасно им пользоваться. Мы рассмотрим, как можно максимально эффективно использовать его для поддержания чистоты и свежести в доме.

Устойчивые пятна на одежде

Спирт может эффективно удалять стойкие пятна из одежды. Этот метод хорошо работает для пятен от жира, растительного масла и чернил.

Перед стиркой необходимо нанести небольшое количество спирта непосредственно на пятно, оставить на несколько минут, а затем приступать к обычной стирке.

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Ковер

Чтобы устранить неприятные запахи и восстановить внешний вид ковров, готовится раствор, смешав один стакан нашатырного спирта с двумя стаканами теплой воды.

Раствор нужно нанести на ковер с помощью губки или тряпки, оставить на несколько минут, затем его необходимо протереть чистой тряпкой.

Мытье окон и зеркал

Моющее средство создается, смешав две столовые ложки спирта с двумя стаканами воды в распылителе. Раствор нужно распылить на стеклянную поверхность и протереть безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем. Это лишит окна разводов и придаст блеск.

Кроме этого, используя нашатырь для мытья, необходима вентиляция в помещении. Открытые окна и двери обеспечат циркуляцию свежего воздуха.

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